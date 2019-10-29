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İYİ Parti Didim İlçe Başkanı görevinden istifa etti

İHA

İYİ Parti Didim İlçe Başkanı görevinden istifa etti

İYİ Parti Didim İlçe Başkanlığı görevine atanan Bülent Görücü, il yönetimiyle fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirterek, görevini bıraktığını açıkladı.
Didim İYİ Parti İlçe teşkilatında başkanlık krizi yaşandı. Eski İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz’ın özel nedenlerden dolayı şehirden ayrılması sebebiyle İlçe Başkanlığı görevine 16 Eylül 2019’da İlçe Başkan yardımcısı Bülent Görücü’ye tevdi edilmişti. Görevin kendisine iletilmesinin ardından geçen sürede İyi Parti Didim İlçe yönetimini oluşturmak istediklerini belirten Görücü fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtti.
Konuyla ilgili İlçe binasında basın toplantısı düzenleyerek görevini bıraktığını belirten Görücü “Öncelikle hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bildiğiniz üzere 16 Eylül tarihinde İYİ Parti Didim İlçe başkanlığına atandım. Partimizin tüzüğünce belirlenmiş olan süre içerisinde yönetimimizi oluşturduk ve il yönetimine teslim ettik. İl yönetimimizle ilçemiz arasında oluşan yönetimsel fikir ayrılıkları sebebiyle yönetimdeki arkadaşlarımız görevlerine başlayamadılar. Bu sebepten ötürü İyi Parti Didim İlçe Başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakıyorum. Bu ayrılık sadece koltuk devridir. Demokrasiye inancı tam bir İYİ Partili olarak Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin izinde siyasi hayatıma devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

AYDIN

29 Ekim 2019 Salı

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