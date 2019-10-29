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Nazilli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı büyük coşkuyla kutlandı., Nazilli şehir stadyumunda okulların katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar büyük beğeni gördü.

Nazilli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı büyük coşkuyla kutlandı., Nazilli şehir stadyumunda okulların katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar büyük beğeni gördü.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet’in İlan edilişinin 96’ncı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlamaları çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah Kaymakamlıkta tebrikat töreniyle başlayan törenlerin ikinci kısmı Nazilli Şehir Stadyumu’nda devam etti. Okulların katılımıyla gerçekleştirilen coşkulu kutlamalara Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Baro temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Türkiye Muharif Gaziler Derneği, daire müdürleri, STK temsilcileri katıldı.
Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un günün anlam ve önemini anlattığı konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Vicdan Adaş ve İbrahim Karaçip Cumhuriyet şiiri okudu. Ardından Nazilli Belediyesi Mehter Takımı, HEM Halk Oyunları ekibi, Gezgin Spor Jimnastik ve Bando takımı muhteşem bir gösteri yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında ödül alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri dağıtıldı. Son olarak stadyumdaki törenler okulların ve STK’ların geçit töreniyle sona erdi.
“Gurur ve coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz”
Cumhuriyet Bayramını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy konuşmasının devamında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimin, Nazillili hemşerilerimin, yarınlarımız umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor ve sizleri saygı ve selamla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.
Stadyumdaki törene katılan protokol üyeleri ve okullar programın ardından stadyumdan başlayarak, pastaneler kavşağı, Belediye Meydanı ve son olarak İstasyon Meydanına yürüyerek sona eren Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar alkışlarla ve ellerindeki bayrakları sallayarak yürüyüşe destek verdi.

AYDIN

29 Ekim 2019 Salı

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