'TCG Tayfun' hücumbotu Kuşadası'nda ziyarete açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücumbotu 'TCG Tayfun' vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Türk Donanması'nın 'Doğan' sınıfı hücumbotlarından olan, Deniz Yüzbaşı Tuğsel Öztekin komutasındaki 'TCG Tayfun' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sınıfının en hızlı hücumbotlarından olan 'TCG Tayfun'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saatte 30 knot hız yapabilen, mürettebatında 6 subay, 22 astsubay, 11 uzman erbaş, 6 da er ve erbaşın görev yaptığı hücumbotu gezmek isteyen vatandaşlar zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. 14.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan gemiyi mihmandırlık yapan askerler ziyaretçilere gezdirdi. Askeri gemiyi, büyük bölümü ailecek ziyaret edenlere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı diğer donanma gemileri hakkında da tanıtıcı bilgiler verildi. Askeri gemiyi gezenlerden Özgün Korkmaz (40), "Bu tarz organizasyonları daha çok görmek istiyoruz. Geçen yılda benzer bir etkinliğe gelmiştim. Ordumuz hakkında bilgi sahibi olmak çok güzel. Bu tarz ziyaretlere gelmenin milli ve manevi duygular açısından çok iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

'TCG Tayfun' hücumbotunun, bugün saat 18.30'da sona erecek ziyaretin ardından tekrar görev bölgesine döneceği bildirildi.



AYDIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

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