Kuşadası’nda Cumhuriyet bayramı etkinliklerine yoğun ilgi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Kuşadası’nda büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bir gün öncesinde başlayan kutlama etkinlikleri bugün sabah ilçe kaymakamlık binasında gerçekleşen resmi törenle devam etti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kaymakamlık makamında resmi kurum ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin kutlamalarını kabul etti.







Kaymakamlık makamındaki kabulden sonra kutlama programı çerçevesinde Özer Türk Stadyumunda Cumhuriyet Bayramı Kutlama etkinleri ve resmi geçit töreni yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törende ilçe merkezinde ki okullardan öğrenci ve özel halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Program kapsamında yapılan çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından verildi. Etkinlikleri stadın açık olan tribünlerini dolduran yaklaşık 7bin kişi izledi.



Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tören de yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 96. Yıl önce büyük bir özveri ile ve zor şartlar altında kurulduğunu hatırlatarak “ Cumhuriyetimizi temel ilkelerinde korumak ve devam ettirmek en önemli görevimizdir. Gençlerimiz bu görevde bayrağı bizlerden teslim aldılar. Onlarda en mükemmel şekilde bayrağı sonraki nesillere teslim edeceklerdir. Tüm ülkemizin ve Kuşadası’nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.







Kaymakam Sadettin Yücel’in konuşmasının ardından resmi geçit töreni ile kutlama etkinliklerinin ilk kısmı sona erdi. Kutlama etkinlileri saat 18:30 itibari ile Kuşadası Belediyesi’nin organize ettiği “Cumhuriyete Bir Işıkta Sen Ol” kortej yürüyüşü ve meşale zinciri ile devam edecek. 1923 meşalenin 1923 kişi tarafından yakılmasının ardından senfoni orkestrası Atatürk’ün sevdiği ve çeşitli halk türkülerinden oluşan bir konser verecek. Etkinlikler konser sonrası havai fişek gösterileri ile son bulacak.

AYDIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.