Kuşadalılar'dan askeri gemiye yoğun ilgi

29 Ekim Cumhuriyet Byramı etkinlileri kapsamında TCG Tayfun kapılarını vatandaşa açtı.

Türkiye Cumhuriyetin’in 96. Kuruluş yıldönümü kutlama etkinlileri kapsamında Kuşadası Limanı'na yanaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı “TCG Tayfun” isimli askeri gemiyi 2 günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.



29 Ekim Cumhuriyet kutlama etkinlileri kapsamında halk ziyaretine açılan askeri gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman kontrol noktası öncesinde kuyruğa neden oldular.



Saat 14:00 ila 18:30 arasında halk ziyaretine açık olan askeri gemide görevlendirilen mihmandar askerler vatandaşlara gemiyi gezdirdi. Askeri gemiyi aileleri ile birlikte ziyaret eden vatanadaşlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı diğer donanma gemileri hakkında da tanıtıcı bilgi verildi.



Türk Donanmasının 'Doğan' sınıfı hücümbotlarından olan, Deniz Yüzbaşı Tuğsel Öztekin komutasındaki “TCG Tayfun” 6 Subay 22 Astsubay 11 Uzman Erbaş 6 Erbaş/Er mürettebatı ile görev yapıyor. Sınıfının en hızlı hücümbotlarından biri olan TCG Tayfun

saate 30 kts hız yapabiliyor.



Askeri gemiyi gezen vatandaşlardan Özgün Korkmaz (40) “Bu tarz organizasyonları daha çok görmek istiyoruz. Geçen yıl da benzer bir etkinliğe gelmiştim. Ordumuz hakkında bilgi sahibi olmak çok güzel. Bu tarz ziyaretlere gelmenin milli ve manevi duygular açısından çok iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Akşam saat 18:30 ‘a kadar halk ziyaretine açık olacak TCG Tayfun ziyaretlerin sonra ermesinin ardından ikmal yaparak gece saatlerde tekrar görev bölgesine dönecek.

AYDIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

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