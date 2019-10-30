Aydınlılar Cumhuriyet Bayramı’nda Buray ile coştu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sevilen sanatçı Buray, Cumhuriyet’in 96. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Aydınlılarla kutladı.

Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde, Atatürk baskılı tişörtüyle sahneye çıkan Buray, “Bize sunulan bu güzel Cumhuriyet’in değerini bilip, onu koruyup kollayıp umarım torunlarımızın torunlarına emanet ederiz” diyerek bayram coşkusunu sevenleriyle paylaştı.



Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını 50 bin kişi eşliğinde seslendiren Buray, bayramda unutulmaz bir gece yaşattı

AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.