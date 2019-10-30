Aydın Büyükşehir, Beşiktaş deplasmanında mücadele edecek

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin beşinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde son üç maçta aldığı galibiyetler ile üst sıralarda kendine yer bulan Aydın’ın Sultanları, bugün saat 18.00’da İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda Beşiktaş ile puan mücadelesi verecek. Ligin ilk maçında Vakıfbank’a boyun eğen Aydın’ın Sultanları, sonra sırası ile Beylikdüzü, Nilüfer Belediye ve Karayolları’nı mağlup ederek üç maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bugünkü maçtan galibiyetle ayrılıp seriyi dört maça çıkarmaya çalışacak.

AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

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