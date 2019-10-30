Aydın’da Cumhuriyet resepsiyonu Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi

Aydın Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Akarsu Park’ta düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu siyaset ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Eşi Fatma Köşger’in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik gösterisi ile Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1. Sınıf öğrencisi Muhammed Güzel’in piyano gösterisi büyük beğeni topladı.

Resepsiyonda Vali Yavuz Selim Köşger ve Eşi Fatma Köşger davetlilerle yakından ilgilenerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Vali Köşger ve çocuklar gecenin sonunda Cumhuriyet’in 96’ncı yıl dönümü için hazırlanan pastayı birlikte kesti.

AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.