Nazilli’de Cumhuriyet özel konseri

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Elif Güreşçi, Cumhuriyet Bayramı Özel Konserinde söyledikleri şarkılarla izleyicileri büyüledi.



Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda yapıldı.

Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Baro Temsilcisi Emel Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Şef Lütfi Selek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ender Çetin’in sunuculuğunu yaptığı ve ilk bölümde Murat Sezar’ın şefliğinde, 30 hanende ve 8 sazende ustasıyla 12 eser seslendiren Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun korist ve solistleri seyirciden büyük alkış aldı.

Cumhuriyet Özel Konserinin ikinci bölümünde TRT Ankara Radyosu’nun Usta Sanatçısı Elif Güreşçi, Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği sazendeleri eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel eserlerini seslendiren Güreşçi büyülü sesi ile unutulmaz bir konsere imza attı.

Şarkılara eşlik eden dinleyiciler samimi ve sempatik sanatçı Güreşçi ile konser boyunca hem coştu hem de müziğe doydu.

İlk kez Nazilli’de bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade eden Sanatçı Elif Güreşçi; “Nazilli ile ilgili çok güzel hikâyeler dinledim. Anlatılanlar ve gördüklerim ile burasının Atamızın göz bebeği olduğunu anladım. Ne mutlu sizlere, ne kadar şanslısınız. Çok etkilendim. Sümerbank’ı kurmuş, Gıdı Gıdı Treni’ne bindim. Tarihe yolculuk yaptım, hüzünlendim. Umarım Nazilli yine geçmişteki gibi bir sanayi şehri olur” diye konuştu.

Konser sonunda katılımlarından dolayı tüm izleyicilere teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet’in 96. Yıl dönümünde TRT’nin değerli sanatçısı Elif Güreşçi’nin Nazilli’de olmasından mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Sergilendikleri Muhteşem performansları için Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği korist, solist ve saz ekibine tek tek teşekkür eden Başkan Özcan, yüzlerce sanatsever ile birlikte İzmir ve Onuncu Yıl Marşlarını söyledi.

AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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