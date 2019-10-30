Söke’de mülki idare filede mücadele etti

Cumhuriyet’in 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Söke’de gerçekleşen voleybol maçında mülki idare amirleri sahaya çıktı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in de yer aldığı voleybol maçında; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, il Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve çeşitli daire müdürleri de ter döktü. Maçın hakemliğini Söke Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Mutlu Yıldırım yaptı.

Cumhuriyet bayramı Özel Voleybol müsabakası ile ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Cumhuriyet Bayramı 96. yıl anısına Söke kapalı spor salonunda Mülkî idare amirleri voleybol müsabakasında bir araya geldik. Maçta dostluk birlik beraberlik ruhu kazandı. Keyifli bir maç oldu, katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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