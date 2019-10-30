Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu hapla yakalanan M.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A.'nın üzerinde yapılan aramada, 600 ecstasy ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AYDIN
30 Ekim 2019 Çarşamba
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