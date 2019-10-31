Nazilli Belediyespor, Osmaniyespor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor’da, ligin 11. haftasında Nazilli Şehir Stadında oynanacak olan Osmaniyespor karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Yıldırım Demirören Tesislerinde düzenlenen toplantıya Teknik Direktör Yavuz İncedal, Basın sözcüsü Erkan Abbasoğlu, Mehmet Ersavaş ve Kaleci Zekeriya Topayan katıldı.

Nazilli Belediyespor olarak zirveden kopmak istemediklerini, bunun da herkesin desteğiyle olacağını ifade eden basın sözcüsü Abbasoğlu, Teknik Direktör İncedal ve futbolcular, taraftar ve basın mensuplarına seslenerek hafta sonunda da takıma destek vermelerini istedi. Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, başarıya odaklanmış, başarı için mücadele eden bir takımlarının olduğunu ifade ederek, “Diyarbekir maçı öncesinde bu maçın çıkış maçımız olacağını söylemiştik. Allah’ın izniyle de bunu başardık. Pazarspor maçından da 3 puanla döndük. Bundan sonraki galibiyetler içinde çalışmalarımız hiç hız kesmeden devam ediyor. Amacımız başarılı olmak. Nazilli’yi, Nazilli Belediyespor’umuzu en iyi yere taşımak. Bunun yapılması için ne varsa bütün paydaşlar olarak bir bütün olarak çalışıyoruz. Taraftarımız bizi Diyarbekir maçında yalnız bırakmadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osmaniyespor maçında da bütün taraftarlarımızı tribünde bizi desteklemeye çağırıyoruz” dedi.

Takımın durumu hakkında bilgi veren Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Biz bir aileyiz. Ufak tefek sıkıntılar oluşabiliyor. Hastalıklar oldu. 8 arkadaşımız Pazarspor maçı öncesi serum yiyerek maça çıktı. Biz, elimizdeki kadro yapısı ile takım oyunu ve disiplinli oynamaya müsait bu anlayışı benimsedik. Birkaç kişiye endeksli gol beklemektense takım olarak gol atıyoruz. Bu da bizim için zenginlik. Çok gol atarak gitmek çok sevindirici. Bu santrforların yükünü de alıyor. Temelinde takım oyunu ve disiplin oyunu var. Biz yukarıları istiyoruz. Ama bunun adını siz koyun. İlk 5’te olmak için aynı istikrarlı futbolla oynamak ve yukarılardan kopmamak istiyoruz” dedi.

Altyapı ile ilgili bir açıklama yapan İncedal, “Maalesef 30 yıldır Türkiye’de kendi altyapımızdan yetişip de Avrupa ve Türkiye arenasında parmakla sayılacak kadar az oyuncu var. Özellikle alt liglerde kurtarıcı altyapılardır. Nazilli altyapısından son zamanlarda oyuncu çok gelmemiş. Takımın geleceğini kurtarmak istiyorsak 13 yaş jenerasyonunu yakalayıp, A takıma 810 oyuncu monte etmeliyiz” dedi.

Osmaniyespor maçına iyi hazırlandıklarının altını çizen İncedal, “Osmaniye maçında rakipten daha iyi olmak istiyoruz. Çok çalışıp, taraftarımızın önünde güzel bir sonuç almak istiyoruz. Futbolun içinde her sonuç var. İstikrarlı gitmek istiyoruz” dedi.

Başarının taraftar desteğiyle geleceğini ifade eden başarılı file bekçisi Zekeriya Topayan, “Bu takımda kahraman yok kahramanlar var. En büyük avantajımız budur. Biz büyük aileyiz. Bir olursak iyi işler yapıyoruz. Bu ligde diri olursak, mücadeleci olursak, başarı geliyor. Bütün paydaşlar olarak biz bir bütün olduk. İnşallah böyle de devam eder” dedi.

Altyapıdan yetişerek takımda uzun süredir görev yapan başarılı futbolcu Mehmet Ersavaş da, “Takımda arkadaşlık ortamı var. Bu da sonuçlara yansıyor. Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleye devam edersek bir üst lige çıkmayı hak ederiz. Ama biz hocamızın dediği gibi ilk beşi kovalıyoruz. Bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

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