Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da yarın yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Aydın’da gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da 34 derece azalma görüleceği öngörülüyor. Yarın etkili olacak yağışlı havanın Cumartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği, iki günlük aranın ardından Pazartesi günü tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışlı hava karşısında tedbirli davranmaları uyarısında bulundu.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.