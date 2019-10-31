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Op. Dr. Dinçer: Meme kanserinde erken tanının önemini anlattı “Erken tanı sayesinde meme kanserinden ...

İHA

Ege Liva Hastanesi Genel cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Dinçer, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinden erken tanı ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'de her yıl 20 bin kadının hayatını etkileyen meme kanserinden erken tanı konulduğu takdirde kurtulma oranının yüzde 95'ler ulaştığını belirten Op. Dr. Dinçer, kadınların periyodik aralıklarla kendilerini kontrol ettirmesini istedi.

Op. Dr. Dinçer: Meme kanserinde erken tanının önemini anlattı “Erken tanı sayesinde meme kanserinden ölümler azaldı”

Ege Liva Hastanesi Genel cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Dinçer, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinden erken tanı ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’de her yıl 20 bin kadının hayatını etkileyen meme kanserinden erken tanı konulduğu takdirde kurtulma oranının yüzde 95’ler ulaştığını belirten Op. Dr. Dinçer, kadınların periyodik aralıklarla kendilerini kontrol ettirmesini istedi.
Her sekiz kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını ancak yapılan farkındalık ve tarama çalışmaları sayesinde meme kanserinden ölüm oranlarında ciddi bir azalma olduğunu belirten Liva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı O. Dr. Halil Dinçer, erken tanının önemine değindi. Dinçer, “Erken tanı konulduğu takdirde meme kanserinden kurtulma oranı neredeyse yüzde 95. Bu da bize meme kanserinde tarama programlarının, dolayısıyla erken tanının önemini gösteriyor. Meme kanseri nedeniyle yaşanan ölümleri azaltmak için, toplumu bilinçlendirmek, kanser riskleri, semptomları ve erken tanı için farkındalık ve davranış değişikliği oluşturmak hayati önem taşıyor. Aydın’da zaman zaman gezici sağlık ekipleri kırsal kesimlerde tarama yapıyor. Bunun yanında merkezlerde bu tarama sürekli yapılıyor. Kadınlarımızın rutin aralıklarla tarama yaptırmayı ihmal etmemesini öneriyoruz” dedi.
“Alkol, sigara ve obezite en önemli nedenler arasında yer alıyor”
Pek çok hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de risk faktörlerinin başında alkol, sigara ve obezitenin geldiğini ifade eden Genel Cerrah Halil Dinçer, “Meme kanserlerinin önemli bir kısmı çevresel etkiler nedeniyle görülüyor. Yapılan araştırmalara göre alkol alan kadınlarda meme kanseri gelişme riski, hiç alkol içmeyenlere oranla yirmi kat fazla olduğu belirtiliyor. Bunun yanında obez kadınlar daha çok risk altında" diyerek alkol ve sigaranın meme kanserinde de önemli bir neden olduğunu söyledi.

AYDIN

31 Ekim 2019 Perşembe

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