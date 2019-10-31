ATB üyelerine sistematik problem çözme eğitimi

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından üye talepleri doğrultusunda oluşturulan eğitim takvimine göre üyelerine 2 Kasım Cumartesi günü Sistematik Problem Çözme Yaklaşımı (Trız Yaklaşımı İle) Eğitimi gerçekleştirilecek.



Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu tarafından verilecek eğitimde; hızlı ve bilimsel düşünme, inovasyon yapma ve problem çözme teknikleri, geleneksel teknikler: beyin fırtınası, zihin haritası, 5n 3k, balık kılçığı, kök neden analizi, bilimsel ve sistematik hızlı problem çözme tekniği: Trız, Trız ile inovativ düşünme ve problem çözümleri, işletme yönetimi ilintili problem çözümlerinde trız, hızlı pazarlama ve satış çözümleri için trız, işletmelerde pratik uygulamalar başlıkları altında olacak, eğitim kaydının oluşturulması için katılım sağlayacakların 01 Kasım cuma günü saat 16’ya kadar 2562115000 142 nolu telefondan kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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