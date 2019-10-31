Efeler’de anne buluşmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği ‘Anneler Buluşması’ Mesudiye Mahallesi’nde gerçekleşti.

Buluşmalar çağımızın hastalığı olarak tanımlanan teknoloji bağımlılığı ile mücadele eden ailelere destek sağlarken aynı zamanda, ailelerin bilinçlenmesini sağlayıp çocukların bağımlılıklarından kurtulma yolunda bireysel ve aile olarak gerçekleştirilebilecek çözüm önerileri noktasında kılavuz oluyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü projede, konuşmacı olarak Psikiyatri Uzmanı Dr. Gökhan Aksu teknolojinin çağımızda gerekli olduğunu fakat gereklilik ve bağımlılık arasında çok ince bir çizgi olduğuna vurgu yapıyor. Anneler ile teknoloji bağımlılığındaki dış faktörleri konuşan Dr. Aksu, teknoloji bağımlılığında çevrenin davranışlarının da ciddi bir faktör olduğunu dile getiriyor.

Mesudiye Mahallesi’nde interaktif olarak gerçekleşen çalışmada anneler, çocuklarının teknoloji bağımlılıklarında karşılarına çıkan faktörleri paylaştılar. Problem, öneri ve çözüm şeklinde ilerleyen buluşma toplantısında anneler kendileri ve çocukları için çok verimli olduğunu dile getirdiler.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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