Muhtardan, öğrencilere mangal ziyafeti

Aydın’ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı, 110 öğrenciye kahvaltı ve mangal ziyafeti etkinliği düzenledi.

Gerçekleştirdiği etkinlikler ve yaptığı faaliyetler ile Kocagür Mahallesi’nin çehresini değiştirmeyi başaran Muhtar Orhan Akrancı, bun sefer çocukların yüzünü güldürdü. Kocagür Ortaokulu ve İlkokulu’nda eğitim gören 110 öğrenci, öğretmenleri ile birlikte Muhtar Akrancı’nın düzenlediği kahvaltı ve mangal etkinliğinde buluştu. İmamköy Mesire alanında düzenlenen etkinlikte, yapılan kahvaltının ardından mangalın başına geçen Muhtar Akrancı pişirdiği köfteleri öğrencilere ikram etti.

Kocagür Mahallesi sakinlerine hizmet etmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Muhtar Akrancı, bu sefer de güzel bir etkinlikle öğrencilerin gönüllerini almak istediğini belirtti. Muhtar Akrancı, “İmamköy Mesire alanında öğrencilerimize önce kahvaltı verdik. Ardından da öğle yemeğinde pişirdiğimiz köfteleri öğrencilerimize ikram ettik. Etkinliğimizin sonunda çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için mesire alanında temizlik yaptık. Çocuklarımızın yüzlerini güldürebilseydik, ne mutlu bize. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay’a, Et Entegre işletmesi sahibi Vahit Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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