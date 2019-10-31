Kuşadası Belediyesi’ne ziyaret eden öğrenciler şehrin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde eğitim veren özel bir okulun ortaokul öğrencileri, Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan vekili Tibet Özer’i makamında ziyaret eden öğrenciler birimleri dolaşarak yetkililere şehrin sorunları ile ilgili sorular yöneltti.

Öğrencileri Kuşadası Belediyesi’nde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan vekili Tibet Özer “Gelecek nesilden çok ümitliyiz. Bizler bugünün çocuklarına gelecekte yetkilerimizi bırakacağız. Eminim ki gelecek yeni nesil ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacaktır” dedi.

Öğrenciler, Kuşadası Belediyesi’nin vatandaşlarla iletişim içerisinde olan birimlerinden Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Güvercin MasaÇağrı merkezi ve Koordinasyon birimini ziyaret etti. Öğrenciler birim ziyaretlerinde yetkililerden Kuşadası Belediyesi’nin hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.

Belediye birimlerini ziyaret eden öğrenci grubundan 5’inci Sınıf öğrencisi Kılıç Okayer, yapılan ziyaret ile ilgili olarak “ Her yıl düzenlenen uluslararası First Lego League(FLL) turnuvasına bu yıl da katılım göstereceğiz. Öğretmenlerimizin yönetiminde özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu turnuvanın bu seneki teması ‘City ShaperŞehri Şekillendir’ olarak belirlendi. Bu doğrultuda şehrin sorunlarını ve ne gibi çözümler üretildiğini görmek, yaşanan sorunlarla alakalı proje üretebilmek için ilçe belediyemiz olan Kuşadası Belediyesini ziyaret ettik. Şehrin sorunlarını ile ilgili edineceğimiz bilgiler ile projeler üreteceğiz. Ürettiğimiz projeleri yarışmada sunacağız. Yaşadığımız şehrin sorunlarının çözümüne bir katkı sağlayabiliriz” dedi.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.