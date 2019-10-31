Didim MYO öğrencileri dillerini pratikle güçlendiriyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin İngilizce derslerinden pratik yapmalarına olanak sağlamak amacıyla; Didim’de yaşayan bazı İngiliz vatandaşlar gönüllü olarak derslere katılmaya başladı.

Öğr. Gör. Nimet Çavuş’un başlattığı uygulama ile İngiliz vatandaşlar dersleri öğrencilerle birlikte takip ediyorlar. Bu uygulamayla uzun yıllardır Didim’de yaşayan Tina Carter ve Roy Cunningham zaman zaman okula gelerek öğrencilerle birlikte dersleri takip ederek, ders aralarında öğrencilerle sohbet ediyorlar.

Misafirlerden Roy Cunningham, Didim MYO’nun gelecek vadeden bir okul olduğunu belirterek, “Öğrenciler İngilizce öğrenmek konusunda çok istekliler. Onlarla birlikte vakit geçirmekten dolayı son derece mutluyum” dedi.

Öğr. Gör. Nimet Çavuş, yabancı dili öğrenmenin bir yolunun da yabancılarla iletişim kurmaktan geçtiğini belirterek, “Öğrencilerimizin yabancı dil konusunda özgüvenlerini sağlamak için böyle bir uygulama başlattık. Her seferinde farklı misafirlerimizi derslerimize davet ediyoruz. Sadece derste değil derslere verilen aralarda da yabancı misafirlerimiz öğrencilerimizle iletişim kuruyor. Bu uygulamayı sürekli hale getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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