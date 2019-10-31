Yağışla birlikte sıcaklıklar düşüyor

Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek olan Ege Bölgesi’nde sıcaklıların 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi’nin kuzey kesimlerinin bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün kuzey kesimlerde başlayacak yağışların, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte bölgenin büyük bir bölümünde görüleceği, Cumartesi günü ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Bugün bölgenin kuzey kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının özellikle Cuma günü bölge genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bugün Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Cuma günü bölgenin büyük bir bölümünde yağış geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması; rüzgarın Balıkesir'in kuzeyi ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde Cumartesi günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının Pazar günü bölge genelinde tekrar artacağı tahmin ediliyor.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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