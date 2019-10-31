NTO üyelerine ‘Kişisel Verilerin Korunması’ anlatıldı

Nazilli Ticaret Odası olağan meclis toplantısında, Av. Fatih Karamercan ve Serdar Yağcı’nın sunumu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun getirdiği yenilikler hakkında iş dünyasının farkındalığının artırması amacıyla böyle bir bilgilendirme toplantısını düzenlediklerini belirttiler.

Nuri Arslan: “Öncelikle iş dünyası için oldukça önem taşıdığını düşündüğümüz bu toplantımıza katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyorum. Yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ağır yaptırımları bulunmakta. Bu yüzden de oda yönetimi olarak işletmelerimizi de bu konuda nasıl bilgilendirebiliriz diye düşündük. Ve bu konunun uzmanları ile temasa geçip destek aldık. Artık devletin kendi kurumlarında bile bu kanunun uygulandığını deklere etme zorunluluğu bulunuyor. Bu yüzden üyelerimizin de ağır yaptırımlarla karşılaşmalarını istemediğimiz için bu tarz bilgilendirme toplantılarına önem veriyoruz” diye konuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun genel yapısı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının yükümlülükleri, ilgili kişilerin hakları ve mevzuattaki diğer düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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