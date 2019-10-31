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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TMO'ya incir teslim etmek isteyen üreticiler yoğunluk oluşturdu

DHA

AYDIN'ın Germencik ve Nazilli ilçelerinde, Tariş İncir Birliği'nin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına yaptığı kuru incir alımına üreticiler, yoğun ilgi gösterdi. Ürünü teslim etmek için kuyruk oluşturan üreticiler, sıranın kendilerine gelmesini beklerken, mahsullerinin çalınmaması için de araçlarında uyuyor.
TMO ve Tariş İncir Birliği'nin 11 Ekim'de yaptığı protokol sonrasında 14 Ekim'de Germencik ve Nazilli'de 2 noktada kuru incir alımı başladı. Her geçen gün TMO'ya incir teslim etmeye gelen üretici sayısı artınca depoların önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. İzmir'in Tire, Ödemiş ve Selçuk ilçeleri ile Aydın ve ilçelerinden gelen üreticiler, incirini TMO'ya teslim edebilmek için sırada bekliyor. Üreticiler, incirlerinin çalınma riskine karşı araçlarında uyuyarak, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Tariş İncir Birliği, TMO adına 16 günde 1000 tonun üzerinde incir alımı yaptı. İlk alım yapılan incirlerin parası olan toplam 1 milyon 200 bin lira ise dün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
'ALIMLAR HER GÜN ARTIYOR'
Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, alımların 15 günden önce bitirileceğini belirterek, şunları söyledi:
"Her geçen gün, ürününü teslim etmek için gelen üretici sayısı artış gösteriyor. Üreticiler, incir seçme ve getirmede daha dikkatli olmaya başladı. İncirini teslim etmek için bir gün önceden veya  akşamdan sıraya girenler var. Saat 08.00'den itibaren alım yapmaya başlıyoruz. Alımlar saat 18.00'e kadar sürüyor. Bazı zamanlarda saat 22.00'ye kadar alım yaptığımız oluyor. Bugüne kadar bin tonun üzerinde kuru incir alımı yaptık. Günlük 6070 tonlara kadar alım yaptığımız günler oluyor. 1418 Ekim tarihleri arasında aldığımız incirlerin parası dün itibariyle TMO tarafından bize aktarıldı. Biz de toplam 1 milyon 200 bin lira olan bu parayı üreticilerin hesaplarına yatırdık. Haftaya yine ödeme var. 15 gün demiştik ama o kadar bile sürmeyecek. Üreticiler de bu durumdan oldukça memnun. Üreticilerin incirini götürebileceği bir yerleri var. Devlet garantisi var. İncir teslim ediliyor. Parası da hesaplarına yatıyor. İncirini aynı paraya dışarıda tüccara verebilse üreticiler buraya gelip de sırada beklemez."
ÜRETİCİLER SIRA BEKLESE DE MEMNUN
Tire'den incir getiren üretici Ayhan Gencer, "Ürünümü TMO'ya vermeye geldim. 29 Ekim Salı günü akşam sıraya girdim. Bugün sıranın artık bana gelmesini bekliyorum. Talep çok olduğundan yoğunluk var. Sabırla bekliyoruz. 2 ton kuru incirim var. Devletin arkamızda olması bize büyük güvence sağladı. Tüccarın eline kalsak fiyatlar daha düşük olacaktı. 2 gecedir incirim çalınmasın diye aracımda yatıyorum. Zor şartlarda malımızı değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.
Germencik'ten incir teslim etmek için gelen Vicdan Ula da "İncirin değeri nedir onu öğrenmeye geldim. Pazara satmaya götürdüm bir kilo incir satamadım. Borcumuz var, bu nedenle bu incirimi elimden çıkarmam gerekiyor. TMO'nun bu işe el atması çok iyi oldu. Eğer TMO almasıydı, incirleri hayvanlara yedirmek zorunda kalacaktık" diye konuştu.
Koçarlı'dan gelen Cevdet Asan ise "2 gecedir buradayım. Bu gece sıra gelmezse yine beklemeye devam edeceğim. Daha önce 3 ton civarında incir teslim ettim. Bu ikinci teslimatım olacak. Tüccarın 3 ile 5 lira verdiği inciri burada değerinde sattım. Yoğunluk var. Sırayı çift yapsalar daha güzel olacak. Aracımda yatıp, kalkarak sıranın gelmesini bekliyorum. Eve gidip, gelsem, sıramı kaptırırım diye korkuyorum. Ekmek alıp, incirle karnımızı doyuruyoruz. Alımlardan çok memnunuz ama sırada beklemek zor. Devletin el atması çok iyi oldu. Tüccarın eline kalsaydık, 10 yıl öncesine dönerdik. Hayvanlara yem olarak verirdik" dedi.
A ve B kategorisi kuru incirleri alan Tariş İncir Birliği, TMO ile yapılan protokol gereği çatlak, hurda ve küçük incir alımı yapmıyor. A kategorisi incirin kilosu 18, B kategorisi incirin kilosu ise 16 liradan alınıyor. Alınan kuru incirlerden yüzde 2 kesinti yapılıyor. İşlemler tamamlandıktan sonra en geç 15 gün içinde üreticilerin banka hesabına para yatırılıyor.

AYDIN

31 Ekim 2019 Perşembe

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