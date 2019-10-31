Genç kız, yurtta ilaç içerek intihara kalkıştı

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AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ş.İ.H., kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda, çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan genç kızın, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde midesi yıkanıp, tedavisine başlandı.

Sultanhisar'daki Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Ş.İ.H., dün saat 21.00 sıralarında, odasında fenalaştı. Arkadaşları durumu yurt yönetimine bildirdi. İlaç içip, intihar girişiminde bulunduğu belirlenen genç kız, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kız, midesi yıkanıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kızın neden intihar girişiminde bulunduğu araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF



AYDIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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