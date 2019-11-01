Kuşadası'nda 133 kaçak göçmen yakalandı

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 133 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pamucak sahili açıklarında 2 ayrı lastik botta bulanan düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu lastik botları durdurdu. 133 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



AYDIN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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