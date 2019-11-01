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ADÜ Rektörü Aldemir, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katıldı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı,2931 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

ADÜ Rektörü Aldemir, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı,2931 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 29 Ekim’de açılışı yapılan kurultayda, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’de yer alırken, dünyanın birçok ülkesinden, sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan fedakar sağlık çalışanlarımıza da özel olarak teşekkürlerini iletti.
Ana teması ‘Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları’ olarak belirlenen ve bu yıl altıncısı düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda Metabolik Hastalıklar, Kişiselleştirilmiş Tıp, İlaç Geliştirme, Aşı Geliştirme konu başlıklarında sunumlar yapılırken, ülkemizden ve yurt dışından kurultaya katılan akademisyenler, biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri ve akademik çalışmaları paylaştı.

AYDIN

01 Kasım 2019 Cuma

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