Çocuklar cumhuriyeti anlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü için düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışması sonuçlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarışmada dereceye giren çocukları tebrik etti.

Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmanın resim kategorisinde birinci Hanzade Aydaş olurken ikinci Ecrin Deniz, üçüncü ise Umut Balkız oldu. Kompozisyon kategorisinde birinci Selin Özdemir olurken, ikinci Fadime Nur Çakıcı, üçüncü Kemal Tonay oldu. Şiir kategorisinde ise Metin Telyakar birinci, Nehir Karademir ikinci, İkra Doğa Kartal üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren yarışmacılar çeşitli armağanlarla ödüllendirildi.

Cumhuriyeti çocukların gözünden görmek için düzenlenen yarışmaya yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, "Yarışmaya katılan çocuklarımızın eserlerinde Cumhuriyetimizin ilk günkü heyecanını gördük. Cumhuriyetimiz çocuklarımızın ellerinde yükseleceği için bu heyecanı görmek bizleri çok mutlu etti. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

AYDIN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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