Efeler Belediyesi’nden ağaçlara mevsimlik bakım

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatı ile ilçe genelinde, sokaklarda ve kaldırımlarda bulunan ağaçlar için mevsimlik budama çalışmaları yapıyor.

Ekipler ilk olarak İstiklal Mahallesi genelinde ağaç budama çalışmalarını başlatan ekipler, yoğun bir çalışma sürdürüyor. Özellikle olası kazaların önüne geçmek için tehlike arz eden ağaçlarda budama çalışması gerçekleştiriliyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay yaptığı açıklamada, “ Efeler’de her gün yeni bir şeyler yapmaya ve vatandaşımızın daha güzel bir ilçede yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Yaz aylarını geride bıraktığımız bu günlerde ağaçlarımızda artık yaprak dökmeye başlıyor bu yüzden ilçe genelinde ağaçların bahara daha sağlıklı olması için budama çalışmasına başladık.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe merkezimizde, mahallelerimizde budama çalışmaları yürütüyor. Yapılan asıl önemli çalışma ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, kuruyan ve tehlike arz eden ağaçlar nedeniyle ortaya çıkacak kötü sonuçları engellemektir. Bu nedenle budama çalışmalarımız büyük bir özenle yürütülmektedir” dedi.

İstiklal Mahallesi’nden budama çalışmalarına başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından budama çalışmalarına diğer mahallelerde de devam edecek.

AYDIN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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