Aydın'ın filede konuğu Galatasaray

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-VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Vakıfbank'a 3-1 yenildikten sonra üst üste Beylikdüzü ve Nilüfer Belediyespor ve Karayolları'nı 3-0, Beşiktaş'ı ise 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yapan zirve takipçisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 6. hafta maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Aydın ekibi kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 4. basamaktaki Galatasaray'ı yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.



AYDIN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:18

YATSI 19:35

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