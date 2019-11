Kuşadası Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel başkanlığında sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü aracılığıyla Kuşadası’nda doğumdan itibaren her vatandaşını kucaklayan Kuşadası Belediyesi, yürüttüğü yardım faaliyetleri ile sosyal belediyecilik alanının en güzel örneklerini sunuyor.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Yılda yaklaşık 4 bin ihtiyaç sahibi aileye yakacak ve gıda desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 550 öğrenciye ise öğrenim yardımı sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, her yıl ilçede dünyaya gelen ortalama 1000 bebeğin 800’e yakınını ziyaret ediyor. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nde görevli personel “Hoş Geldin Kuşadalı Bebek” projesi kapsamında gerçekleştirdikleri yeni doğan bebek ziyaretlerinde bebeğin ailesine içerisinde battaniye, bebe şampuanı, biberon, emzik, yeni doğan takımı, bebek bezi gibi ihtiyaçların bulunduğu bir çanta hediye ediyor. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü hayatını kaybeden kişilerin yakınlarını da yalnız bırakmıyor. İlçede yaşamını yitiren kişilerin cenaze nakilleri ve taziye ikramları ücretsiz olarak sağlanıyor.



Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, her yıl yaklaşık 4 bin aileye gıda ve yakacak desteğinde bulunuyor. Özellikle Ramazan aylarında dağıtılan gıda paketlerinin içerisinde bakliyat, yağ, makarna, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri ayrıca kış mevsiminin başlangıcında ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapıyor. Gıda ve yakacak desteğinin yanı sıra 400 aileye nakdi yardımda bulunan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 300’ü ilk ve ortaokul, 150’si lise, 100 ise üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 550 öğrenciye öğrenim yardımı sağlıyor.



Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Birimi ilçede bulunan 300 bakıma muhtaç kişiye yardım ediyor. Evde bakım birimi personeli bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin bir yandan evlerini temizlerken bir yandan da kişisel bakımlarını yapıyor.

AYDIN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:18

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.