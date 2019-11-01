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Kuru meyve sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TMO teşekkürü Kuru meyve sektöründen Cumhurbaşkanı ...

İHA

– Kuru üzüm ve kuru incir sektöründe üretim ile ihracatının yoğun olduğu İzmir, Aydın ve Manisa'da yüzbinlerce üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçının temsilcisi 12 kurumun başkanları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale alımı yapması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı.

Kuru meyve sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TMO teşekkürü Kuru meyve sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150 milyon dolarlık teşekkür

– Kuru üzüm ve kuru incir sektöründe üretim ile ihracatının yoğun olduğu İzmir, Aydın ve Manisa’da yüzbinlerce üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçının temsilcisi 12 kurumun başkanları Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale alımı yapması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mektubu yazdı.
Eylül ayında Ankara’da gerçekleştirilen üçlü Suriye Zirvesi’nde; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye incir ikram ederek, Türk incirinin dünya genelinde tanıtımına eşsiz bir katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin müdahale alımı yapmasına izin vererek, Türk üreticisinin emeğinin karşılığını almasının yolunu açarken, Türkiye’nin bu ürünlerde 150 milyon dolar daha fazla döviz geliri elde etmesine olanak sağladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin öncülüğünde bir araya gelen 12 başkanın imzaladığı teşekkür mektubunda, “Devletimizin böylesine kritik bir konuda piyasayı düzenleyici ve ürünün gerçek değerini bulan politikalarını ivedilikle hayata geçirmesi dolayısıyla zatı alinize şükranlarımızı ve sektörümüze verilen bu kıymetli desteğin önümüzdeki yıllarda da devamı temennisiyle saygılarımızı arz ederiz” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazılan teşekkür mektubunda; TMO’nun alıma başlaması sonrasında, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir fiyatlarının üreticinin emeğinin karşılığını alacağı seviyeye yükseldiği, kuru üzüm ihracatında yüzde 15, kuru incir ihracatında yüzde 7’lik artış yakalandığı, sektörde üretici, tüccar, sanayici, ihracatçı herkesin yüzlerinin güldüğü dile getirildi.

Kuru meyve sektörüne 150 milyon dolarlık dokunuş
Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğuna vurgu yapan 12 başkan, “Kuru meyve sektörümüz yıllık 1,5 milyar dolarlık bir dış ticaret gelirine sahip. Tamamına yakını yerli girdilere dayalı üretim ve ihracat yapısına sahip olan sektörümüzün gelişimi ve ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artışı, başta üreticilerimiz olmak üzere kuru meyve üretim ve ihracatı ile uğraşan yüzbinlerce aileyi yakından ilgilendirmektedir. TMO’nun müdahale alımları sayesinde ülkemiz yıllık en az 150 milyon dolar daha fazla döviz geliri elde edecek güce kavuştu” dediler.

Sektördeki tüm taraflar güç birliğine gitti
Kuru meyve sektöründeki sorunların birlik beraberlik ve dayanışma ruhu ile çözülebileceği inancıyla 2018 yılında kuru meyve sektöründeki tüm paydaşların bir araya geldiği Kuru Üzüm, Kuru İncir ve Kuru Kayısı Komisyonları kurulduğu bilgisine yer verilen teşekkür mektubunda şu görüşlere yer verildi; “Komisyonlarımız; tüm tarafların ortak menfaatlerini gözeterek, öncelikli olarak ürünlerimizin arztalep dengesinin sağlanması ve ürünlerimizin hem iç, hem dış pazarda hak ettiği değeri bulması için TMO’nun ürün alımı yapması için girişimlerde bulundu. Bu amaçla çeşitli toplantılar düzenlendi. Bu çerçevede, 29 Temmuz 2019 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Toprak Mahsulleri OfisiKuru Üzüm Komisyon toplantımıza Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli de teşrif etti. Bu girişimlerimiz neticesinde TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir alımları yapmasına karar verildi. Sayın Bakanımızın açıklamaları ve TMO alımları neticesinde üreticilerimiz ürünlerini değerinde satarken, geçen sezonun aynı dönemine göre kuru üzüm ihracat gelirimiz yüzde 15, kuru incir ihracat gelirimiz de yüzde 7 oranında artış gösterdi.”

Teşekkür mektubunda kimlerin imzası var?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen teşekkür mektubuna; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ve Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ imza koydu.

AYDIN

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:35
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