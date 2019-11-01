EUREFE’19 kongresi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

EUREFE’19 kongresi başladı

İHA

EUREFE’19 kongresi başladı

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası EUREFE Kongresi başladı.
Kongrenin açılışına Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.
Aydın İktisat Fakültesi hakkında istatistiki bilgiler vererek konuşmasına başlayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Aydın İktisat Fakültesi olarak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalardan bahsetti. Prof. Dr. Sarılı “İlk sayısı 2016’da basılan Dergimiz, Fakülte Söyleşileri Toplantılarımız, özel sektör üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerimiz, Fakültemizin gelişimine yönelik yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarımızdan sayılabilir. Küresel düzeydeki bilimsel yarışta yerimizi alabilmek amacıyla bugün açılışını yaptığımız EUREFE Kongresi’nin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin bir ferdi olmanın ayrıcalığını herkesin hissetmesi adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, “Üniversitemizi personeliyle öğrencisiyle, fiziki koşullarıyla işlenmeyi bekleyen bir elmas madeni olarak görüyoruz. Bu değerli madeni işlemeye başladık, olumlu sonuçlarını katıldığımız toplantılarda alıyoruz. Ailemize dahil olacak yeni kadrolarımızla daha da güçlenerek ADÜ’yü marka bir üniversite olma yolunda iddialı hale getireceğiz. Üniversite sıralamalarında Üniversitemizin geçtiğimiz yıla göre yükselişi, bunun en önemli göstergesi.” dedi.

“Devletimiz Bizim Arkamızda, Biz De Sizin Arkanızdayız”
Konuşmasının sonunda öğrencilere de seslenen Aldemir, “Devletin iktisattaki karşılığı babadır, baba her zaman çocuğunun arkasındadır. Devletimiz bizim arkamızda, biz de sizin arkanızdayız. Sizler varsınız diye bizler buradayız. En küçük probleminizde lütfen kapımızı çalın.” diyerek kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, programın sponsor firma temsilcilerine teşekkür plaketlerini verdi.
Plaket töreninin ardından açılış paneli bölümünde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl “Doğu Akdeniz: Ekonomi, Siyaset ve Güvenlik Üçgeni” konu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl konuşmasına enerjinin tüm tarafları ilgilendiren multidisipliner bir alan olması itibariyle günümüzde birçok alanda çalışıldığını ve öneminin arttığını belirterek başladı. Doğu Akdeniz’in önemine vurgu yapan Karagöl, “Ülkemizin enerji arz güvenliği açısından, coğrafi konumu itibariyle ve bölgede oluşacak denge açısından Doğu Akdeniz önemli bir alandır” dedi.
Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sarılı’nın, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl’e teşekkür belgesini vermesinin ardından kongre, paneller ile devam etti.
Maliye, ekonomi, finans, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarına yönelik akademik camiaya katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kongrede iki gün boyunca açılış paneli ve tematik sunum olmak üzere iki özel sunum gerçekleşirken, 5 ayrı salonda eş zamanlı olmak üzere 34 ayrı oturumda toplam 130 bildiri sunulacak.

AYDIN

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eylem Gülçin Kanık cinayetinde, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eylem Gülçin Kanık cinayetinde, 2 sanığa ...
Sıcak su verilmeyince 38 milyonluk yatırım çürümeye terk edildi Azeri iş adamı Arifoğlu: “Sanki çocuğumu elimden almışlar gibi üzgün ve çaresizim”
YEREL HABERLER Sıcak su verilmeyince 38 milyonluk yatırım çürümeye ...
Kuru meyve sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TMO teşekkürü Kuru meyve sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150 milyon dolarlık teşekkür
YEREL HABERLER Kuru meyve sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TMO ...
Aydın emniyetinde görev değişiklikleri
YEREL HABERLER Aydın emniyetinde görev değişiklikleri
Kuşadası Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği
Aydın'ın filede konuğu Galatasaray
YEREL HABERLER Aydın'ın filede konuğu Galatasaray
Kız Kardeşim Eğitim Tırı Aydınlı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Kız Kardeşim Eğitim Tırı Aydınlı kadınlarla buluştu
Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam videosu
YEREL HABERLER Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam ...
Efeler Belediyesi’nden ağaçlara mevsimlik bakım
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden ağaçlara mevsimlik bakım
Bozdoğan polisinden öğrencilere 'Güvenli Kampüs' konferansı
YEREL HABERLER Bozdoğan polisinden öğrencilere 'Güvenli Kampüs' ...
Çocuklar cumhuriyeti anlattı
YEREL HABERLER Çocuklar cumhuriyeti anlattı
Denemek için kuruttular, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Cennet elması kurusu, mahalledeki işsizlere umut oldu
YEREL HABERLER Denemek için kuruttular, şimdi siparişlere ...
ADÜ Rektörü Aldemir, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katıldı
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na ...
TÜBA Asosiye Üyesi ADÜ’de konferans verdi
YEREL HABERLER TÜBA Asosiye Üyesi ADÜ’de konferans verdi
ADÜ Sümer Kampüs’te yabancı konuklarını ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Sümer Kampüs’te yabancı konuklarını ağırladı
Başkan Özcan, Enerji Kentler Birliği toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Enerji Kentler Birliği toplantısına ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
TMO ilk 15 günde 1000 tonunu üzerinde incir alımı yaptı Tariş İncir Birliği Başkanı Bircan: Günlük 60 bin kilo civarında ürün geliyor
YEREL HABERLER TMO ilk 15 günde 1000 tonunu üzerinde incir alımı ...
Tarımda riski anlatan fotoğraflar yarışıyor
YEREL HABERLER Tarımda riski anlatan fotoğraflar yarışıyor
Sökespor ve TKB tribünlerde cinsel ayrımcılık ve küfre savaş açtı
YEREL HABERLER Sökespor ve TKB tribünlerde cinsel ayrımcılık ve ...
Aydın'da mandalina hasadı başladı
YEREL HABERLER Aydın'da mandalina hasadı başladı
Kuşadası'nda 133 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 133 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 133 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 133 düzensiz göçmen yakalandı
Balkan Göçmenleri Makedonya’da toplanıyor 16 ülkeden onlara yetkilinin katılacağı konferansta Aydın’ın tanıtımı da yapılacak
YEREL HABERLER Balkan Göçmenleri Makedonya’da toplanıyor 16 ülkeden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X