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ADÜ Arama Kurtarma ve İlkyardım Ekibi ilk toplantısını gerçekleştirdi

İHA

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Arama Kurtarma ve İlkyardım ekibinin ilk toplantısı, AİSYEM Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ Arama Kurtarma ve İlkyardım Ekibi ilk toplantısını gerçekleştirdi

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Arama Kurtarma ve İlkyardım ekibinin ilk toplantısı, AİSYEM Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantıya Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek, personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, ülkemiz ve yaşadığımız coğrafyanın afet risklerinin yüksek olduğu bir bölge, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, “Anadolu coğrafyasında 1900’lü yılların başından günümüze otuza yakın büyük ölçekli deprem meydana gelmiş ve resmi kayıtlara göre 100 bin civarında insan hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen afetlerde, acil durumlarda başta kamunun profesyonel ekipleri AFAD ve UMKE müdahale etmektedir. Ancak büyük afetlerde devletin yetmesi mümkün gözükmemektedir. Biz de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için yola çıktık” sözleriyle afet riskinin büyüklüğüne dikkat çekti.

“Bir Yerden Başlamalıyız Dedik”
ADÜ Kurtarma ekibinin, AFAD yeterlilik ve eğitim standartlarında eğitim ve hazırlık evresi geçireceğini belirten Turgut, “Eğitimlerle nitelikli, donanımlı arama kurtarma çalışanlarının yetiştirilmesi sağlanarak insanların can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedefindeyiz. Bulunduğumuz yaşadığımız bölgedeki binaların depreme dayanıklı binalar ile yer değiştirmesinin günümüz şartlarında 75 ila 100 yıl süreceğini ön görürsek, her an deprem olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmalı, kurtarma araç ve gereç eksikliklerimizi tamamlamalıyız. Gönüllü afet timleri bu kapsamda çok önemlidir. Sayın Rektörümüz Prof. Osman Selçuk Aldemir’in talimatı ile bir yerden başlamalıyız, dedik ve bu projeyi geliştirdik.” dedi.

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki ise, “ADÜ sosyal sorumluluk anlamında Türkiye’ye örnek olacak bir model üstleniyor. Bu çalışma üniversiteler için doğru ve bilinçli bir adım. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in şahsında tüm ekibe teşekkür ederim” sözleriyle başladığı konuşmasında arama kurtarma eğitiminin aşamalarını katılımcılara aktardı.
Operasyon hedefi ve eğitim kademelerini dinleyicilerle paylaşan Veli Tiryaki, “Halkımızın geleneği olan imece kültürü içinde, popülizmden uzak, gönüllü, disiplinli, ortak dil ve standartlara afet zararlarına karşı örgütlenen bir anlayış ile yola çıkıyoruz” dedi.
Toplantı, ADÜ Arama Kurtarma ve İlkyardım ekibinin eğitim akışının belirlenmesi ile sona erdi.

AYDIN

01 Kasım 2019 Cuma

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