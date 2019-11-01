Çıldır ailesinin acı günü Şevki Çıldır hayatını kaybetti

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Aydın’a havalimanı açılması için 500 dönüm arazi bağışlayan Mustafa Çıldır’ın yeğeni 95 yaşındaki Şevki Çıldır hayatını kaybetti.

Hayatı boyunca Çıldır Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara açılması için verdiği mücadele ile bilinen emekli öğretmen Şevki Çıldır son nefesini verdi. Bugün öğle saatlerinde kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Çıldır’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Çıldır'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Bey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Eşi Emine Çıldır’ı 2016 yılında kaybeden Çıldır, 3’ü kız 4 çocuk babasıydı.

AYDIN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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