95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağının yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak tarafından Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde iki ayrı bölgede seyreden lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından müdahale edilen ilk botta 34’ü Suriye ve 3’ü Irak uyruklu 37 ve ikinci botta ise 35’i Suriye, 16’sı Kuveyt, 3’ü Filistin, 2’si Irak ve 2’si de Eritre uyruklu 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan 30’u erkek, 20 kadın ve 45’i çocuk 95 düzensiz göçmen, ihtiyaçları giderildikten sonra gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

AYDIN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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