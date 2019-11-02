Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısını Köşk’te yaptı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile gerçekleştirilen aylık olağan toplantı Köşk ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda Aydın’daki akademik başarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ele alındı.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; Milli Eğitim Müdürleri, sorumluluk sahasındaki çalışmalar ve devam eden projeler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’a bilgi sundular. Akademik başarı analizlerinin de yapıldığı toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, devam eden projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde ve sahada gözlemek için her ay farklı bir ilçede toplandıklarını kaydeden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Temmuz ayından itibaren lise ve ortaokul müdürleri ile neredeyse bireysel sayılabilecek toplantılar yapmaya başladık. 17 ilçeden okul müdürlerinin, farklı zamanlarda, 56 kişilik gruplar halinde katıldığı toplantılarla, öğrencilerin okula devam durumları, yerel, ulusal, uluslararası projelere katılım oranları, okul ve merkezi sınavlardaki başarı ortalamaları gibi ölçütlerle bir nevi karneleri ortaya çıkarıp, güçlü ve zayıf yönlerine göre pekiştirilmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri belirliyoruz. Tek amacımız öğrencilerimizin başarısı ve hayata daha iyi hazırlanmasıdır” dedi.

Toplantıdan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ile birlikte ilçe kaymakamı Tarık Açıkgöz ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’i makamında ziyaret ederek ilçedeki eğitimi değerlendirdiler.

AYDIN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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