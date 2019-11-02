Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza

- AYDIN'ın 6 ayrı noktasında jandarma ekipleri, hız denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde 59 araç sürücüsüne, 20 bin 142 lira ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri ile Koçarlı, Çine, Didim, Söke, Bozdoğan ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı noktada hız denetimi yaptı. İlçelerin girişçıkışlarına konulan radarlarla 2 saat boyunca çalışma gerçekleştiren ekipler, denetimde toplam 959 aracı kontrol etti. Hız limitini aşan 59 aracın sürücüsüne 20 bin 142 lira para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi. Kontrollerin devam edeceği belirtildi.
AYDIN
02 Kasım 2019 Cumartesi
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