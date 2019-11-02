Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

- AYDIN'da 20 kişi, Safiye Gökçe Y.´nin, kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Safiye Gökçe Y.'nin ise emniyeti telefonla arayıp kimseyi dolandırmadığını söylediği belirtildi.

Adana'dan 2 yıl önce Aydın'a gelen evli ve 1 çocuk annesi Safiye Gökçe Y., iddiaya göre kendisini ekonomistbroker olarak tanıtarak güvenini kazandığı kişilere kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp para kazandırma vaadinde bulundu. Safiye Gökçe Y., müşterilerine ilk olarak aldığı kripto paradan belli miktarlarda kar payı dağıttı. Aralarında doktor, polis, adliye çalışanları ve akademisyen gibi çeşitli meslek gruplarından 20 kişiden böylelikle para topladı. Safiye Gökçe Y., topladığı yaklaşık 5 milyon lirayla kayıplara karıştı. Bunun üzerine 20 kişi, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Safiye Gökçe Y.'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y.'nin emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla Bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.



AYDIN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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