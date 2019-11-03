Şahin; “Tıbbın bölünmesi, dünya sağlığını ciddi anlamda uçuruma sürükler”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin; “Tıp bir bütündür, tıbbın bölünmesi, ayrılması ve parçalanması dünya sağlığını ciddi anlamda uçuruma sürükler” dedi.

3 Kasım Tek Sağlık Günü nedeniyle bir açıklama yapan Şahin, “İnsanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların büyük bölümünü hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıklar oluşturmaktadır. Birçok ülkede, Veteriner Tababet ve Beşeri Tababet tek çatı altında aktif şekilde sağlık için mücadele ederken, ülkemizde Tıp kavramı yalnızca beşeri hekimler öznelinde algılandığı için maalesef, tek tıp tek sağlık kavramı havada ve eksik kalmaktadır. Tıp terimi Türk dili kurumu sözlüğünde de ‘Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü’ olarak yer almaktadır. Ancak diğer ülkelerin aksine fakültemizin isminde de TIP sözcüğünün yer almıyor olması Veteriner Hekimlerin de tıp sanatını kullanarak mesleklerini icra ettiklerini toplumumuzun algılayamamasına sebebiyet vermektedir. Tıp bir bütündür, tıbbın bölünmesi, ayrılması ve parçalanması dünya sağlığını ciddi anlamda uçuruma sürükler. Nesillerimize daha sağlıklı bir Dünya bırakmak istiyorsak bunun teminatı ve sigortası ‘Tek Tıp Tek Sağlık Konsepti’nin tüm bileşenleriyle radikal anlamda hayata geçirilmesidir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, 3 Kasım ‘Dünya Tek Sağlık Günü’nü kutluyor, ülkemizde de bu anlayışın bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

AYDIN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:06

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