MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki türlerini inceledi Öğrenciler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’na hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki türlerini inceledi Öğrenciler, Dilek Yarımadası ...

İHA

Eğitimdeki başarılarının yanında sosyal faaliyetleri ile de adından sıkça söz ettiren MY Kolej, hafta sonunu Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geçirdi. Tabiatın eşsiz manzarasında yürüyüş yapıp Milli Park'ta yaşayan yılkı atlarından, yaban sığırlarına kadar vahşi yaşamı keyifle izleyen öğrenciler, 95 familyaya ait ve 30 endemik türü 250 çeşit kuş türünün sesleri arasında gezdi.

MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki türlerini inceledi Öğrenciler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’na hayran kaldı

Eğitimdeki başarılarının yanında sosyal faaliyetleri ile de adından sıkça söz ettiren MY Kolej, hafta sonunu Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda geçirdi. Tabiatın eşsiz manzarasında yürüyüş yapıp Milli Park’ta yaşayan yılkı atlarından, yaban sığırlarına kadar vahşi yaşamı keyifle izleyen öğrenciler, 95 familyaya ait ve 30 endemik türü 250 çeşit kuş türünün sesleri arasında gezdi.
MY Kolej Sağlıklı Yaşam Ekibi tarafından okul müdür yardımcısı Özcan Atar’ın önderliğinde okulda okuyan 5, 6, ve 7. Sınıf öğrencileri Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda keyifli bir gün yaşadı. Program kapsamında yaklaşık 17 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirilen öğrenciler yaban hayatının yanında endemik bitkileri de yakından incelediler.
Dilek yarımadası Milli Parkı’nın dünyanın eşsiz güzellikleri taşıdığını ve bu değerlerin korunması için öğrencilere alanı gezdirdiklerini belirten MY Kolej Müdür Yardımcısı Özcan Atar, “ilimizin Kuşadası ve Didim ilçe sınırları arasında yer alan Milli Park, dünyada nadir bulunan alanlardan biridir. Öğrencilerimizin bu güzellikleri görüp yaşaması için zaman zaman buralara program düzenliyoruz. Sağlıklı Yaşam Ekibi tarafından organize edilen bu etkinlik kapsamında Avrupa’nın en nadir memeli türlerinden olan Akdeniz Fokları için de tabii bir yaşam alanı olan sahilleri gezip inceledik. Soyu tükendiği için Anadolu Parsı'nın batıda yaşadığı son nokta olarak bilinen Milli Park’ta 95 familyaya ait ve 30 endemik tür bulunuyor. Yaklaşık 250 kuş türünün yaşadığı ve bunlardan 70 tür kuşun üreme alanı olan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda öğrencilerimiz keyifli bir gün yaşadı” diyerek sağlıklı yaşam programı kapsamında gezilerin devam edeceğini söyledi.

AYDIN

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ege’nin 10 aylık ihracatı 11 milyar doları aştı EİB Ekim ayında 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat yaptı EİB 2020 yılında 15 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Ege’nin 10 aylık ihracatı 11 milyar doları aştı EİB ...
Aydın’da ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya’ semineri
YEREL HABERLER Aydın’da ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya’ semineri
Şahin; “Tıbbın bölünmesi, dünya sağlığını ciddi anlamda uçuruma sürükler”
YEREL HABERLER Şahin; “Tıbbın bölünmesi, dünya sağlığını ciddi ...
CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Partili Kerem Ali Sürekçi’ye eleştiri
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Partili Kerem Ali ...
Konfeksiyoncular Hollanda’ya 1.5 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Konfeksiyoncular Hollanda’ya 1.5 milyar dolar ihracat ...
Aydınlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aydınlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI ...
Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası
YEREL HABERLER Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı ...
Ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek geçiren ...
Kuşadası CHP’de Mehmet Gürbilek, adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Kuşadası CHP’de Mehmet Gürbilek, adaylığını açıkladı
Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 ...
Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza
YEREL HABERLER Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza
Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira gerekiyor
YEREL HABERLER Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira ...
Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısını Köşk’te yaptı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısını Köşk’te ...
Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde ...
Efeler Belediyesi yeni logosunu belirledi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi yeni logosunu belirledi
Nazilli’nin Kalbi Altıntaş Mahallesi’nin tüm yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli’nin Kalbi Altıntaş Mahallesi’nin tüm yolları ...
Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu Kuşadası'nda başladı
YEREL HABERLER Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu Kuşadası'nda başladı
Çıldır ailesinin acı günü Şevki Çıldır hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çıldır ailesinin acı günü Şevki Çıldır hayatını ...
Başkan İnal; “Vatandaşa üstünlük olmaz”
YEREL HABERLER Başkan İnal; “Vatandaşa üstünlük olmaz”
ADÜ Arama Kurtarma ve İlkyardım Ekibi ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ADÜ Arama Kurtarma ve İlkyardım Ekibi ilk ...
Dünya dama şampiyonları Efeler’de
YEREL HABERLER Dünya dama şampiyonları Efeler’de

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X