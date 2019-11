MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki türlerini inceledi Öğrenciler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’na hayran kaldı

Eğitimdeki başarılarının yanında sosyal faaliyetleri ile de adından sıkça söz ettiren MY Kolej, hafta sonunu Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda geçirdi. Tabiatın eşsiz manzarasında yürüyüş yapıp Milli Park’ta yaşayan yılkı atlarından, yaban sığırlarına kadar vahşi yaşamı keyifle izleyen öğrenciler, 95 familyaya ait ve 30 endemik türü 250 çeşit kuş türünün sesleri arasında gezdi.

MY Kolej Sağlıklı Yaşam Ekibi tarafından okul müdür yardımcısı Özcan Atar’ın önderliğinde okulda okuyan 5, 6, ve 7. Sınıf öğrencileri Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda keyifli bir gün yaşadı. Program kapsamında yaklaşık 17 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirilen öğrenciler yaban hayatının yanında endemik bitkileri de yakından incelediler.

Dilek yarımadası Milli Parkı’nın dünyanın eşsiz güzellikleri taşıdığını ve bu değerlerin korunması için öğrencilere alanı gezdirdiklerini belirten MY Kolej Müdür Yardımcısı Özcan Atar, “ilimizin Kuşadası ve Didim ilçe sınırları arasında yer alan Milli Park, dünyada nadir bulunan alanlardan biridir. Öğrencilerimizin bu güzellikleri görüp yaşaması için zaman zaman buralara program düzenliyoruz. Sağlıklı Yaşam Ekibi tarafından organize edilen bu etkinlik kapsamında Avrupa’nın en nadir memeli türlerinden olan Akdeniz Fokları için de tabii bir yaşam alanı olan sahilleri gezip inceledik. Soyu tükendiği için Anadolu Parsı'nın batıda yaşadığı son nokta olarak bilinen Milli Park’ta 95 familyaya ait ve 30 endemik tür bulunuyor. Yaklaşık 250 kuş türünün yaşadığı ve bunlardan 70 tür kuşun üreme alanı olan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda öğrencilerimiz keyifli bir gün yaşadı” diyerek sağlıklı yaşam programı kapsamında gezilerin devam edeceğini söyledi.

