'Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenecek, kimlikleri olacak'

- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nca, 3'üncü Deve Güreşi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmak için başvurduk. Bakanlığa bağlanmamız halinde güreşler için destek alıp, bu kültürü devam ettireceğiz. 1 Ocak 2020'den itibaren Aydın'dan başlayıp tüm develerin kulak küpesi ve kimliği olacak. Kayıt dışı deve olmayacak" dedi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nca düzenlenen 3'üncü Deve Güreşi Çalıştayı, İncirliova Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ve deveciler katıldı. 2012 yılında 8 derneğin birleşmesiyle kurulan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu güreşlerde birçok kuralı değiştirdi. 71 noktada yapılan deve güreşleri için her yıl yeni kararların uygulandığı ve bu yıl daha disiplinli bir güreş hedeflendiği belirtildi.

'ÇOK YOL KATETTİK, TÜRKİYE'YE YAYACAĞIZ'

Çalıştayda konuşan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, şunları söyledi:

"2012 yılında kurduğumuz federasyonumuzla çok yol katettik. Federasyon kurulduktan sonra bu işler de düzene girdi. Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde toplantıya katılanlar var. Çalıştayı yapmaktaki amacımız daha güzel deve güreşleri yapmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yaptık. İki bakanlıktan birisine bağlanacağız. Bakanlığa bağlandığımız an daha güzel bir deve güreşi yapılacak. Çünkü destek alacağız. Belediyelerin üstünden bu yük kalkmış olacak. Bu kültürü uzun yıllar yaşatacağız. Bakanlığa bağlandığımızda develeri kayıt altına aldıracağız. 2020 yılı 1 Ocak'tan itibaren tüm develer kayıt altına alınıp, küpeli ve kimlikli olacak. Şu ana kadar hiç kimsenin kayıtlı devesi yoktu. Önce bu kayıtlar Aydın'dan başlayacak, daha sonra ise tüm Türkiye'ye yayacağız. Çünkü kayıtsız develeri Türkiye'de bir yerden bir yere götürmek çok zor. Deveciler, konulan kurallara uymak zorundalar. Uyarlarsa rahat olur, uymazlarsa sıkıntı büyür. Derdimiz bu kültürün yaşamasıdır. Güreşlere resmi hakemler atadık. Daha düzenli olmasını sağladık. Disiplin kurulları oluştu."

'İZİNSİZ HİÇBİR GÜREŞ YAPILMAYACAK'

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç ise, "Ülkemizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4 Temmuz 2004 yılında kabul edildi. 7199 sayılı kanunun 11'inci maddesinde hayvanları birbirleriyle dövüştürmek, festivaller izne tabi tutulmuştur. Boğa, deve ve at yarışları da bunlardan izne tabi tutulan yarışlardan. İzin alınmadan bu tür güreşler yapılırsa bunun cezai işlemleri var. Bunların denetimi ise Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Buraya katılanlara da bunları anlatıyoruz. Kültüre ve hayvan haklarına dayalı yarışlar ve güreşler yapılması için buradayız. Hayvanlara eziyet, kötü muamele işkence gibi durumlarda 3 bin 897 lira para cezası uygulanır" dedi.



