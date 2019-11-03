'Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenecek, kimlikleri olacak'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenecek, kimlikleri olacak'

DHA

- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nca, 3'üncü Deve Güreşi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmak için başvurduk. Bakanlığa bağlanmamız halinde güreşler için destek alıp, bu kültürü devam ettireceğiz. 1 Ocak 2020'den itibaren Aydın'dan başlayıp tüm develerin kulak küpesi ve kimliği olacak. Kayıt dışı deve olmayacak" dedi.
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nca düzenlenen 3'üncü Deve Güreşi Çalıştayı, İncirliova Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ve deveciler katıldı. 2012 yılında 8 derneğin birleşmesiyle kurulan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu güreşlerde birçok kuralı değiştirdi. 71 noktada yapılan deve güreşleri için her yıl yeni kararların uygulandığı ve bu yıl daha disiplinli bir güreş hedeflendiği belirtildi.
'ÇOK YOL KATETTİK, TÜRKİYE'YE YAYACAĞIZ'
Çalıştayda konuşan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, şunları söyledi:
"2012 yılında kurduğumuz federasyonumuzla çok yol katettik. Federasyon kurulduktan sonra bu işler de düzene girdi. Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde toplantıya katılanlar var. Çalıştayı yapmaktaki amacımız daha güzel deve güreşleri yapmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yaptık. İki bakanlıktan birisine bağlanacağız. Bakanlığa bağlandığımız an daha güzel bir deve güreşi yapılacak. Çünkü destek alacağız. Belediyelerin üstünden bu yük kalkmış olacak. Bu kültürü uzun yıllar yaşatacağız. Bakanlığa bağlandığımızda develeri kayıt altına aldıracağız. 2020 yılı 1 Ocak'tan itibaren tüm develer kayıt altına alınıp, küpeli ve kimlikli olacak. Şu ana kadar hiç kimsenin kayıtlı devesi yoktu. Önce bu kayıtlar Aydın'dan başlayacak, daha sonra ise tüm Türkiye'ye yayacağız. Çünkü kayıtsız develeri Türkiye'de bir yerden bir yere götürmek çok zor. Deveciler, konulan kurallara uymak zorundalar. Uyarlarsa rahat olur, uymazlarsa sıkıntı büyür. Derdimiz bu kültürün yaşamasıdır. Güreşlere resmi hakemler atadık. Daha düzenli olmasını sağladık. Disiplin kurulları oluştu."
'İZİNSİZ HİÇBİR GÜREŞ YAPILMAYACAK'
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç ise, "Ülkemizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4 Temmuz 2004 yılında kabul edildi. 7199 sayılı kanunun 11'inci maddesinde hayvanları birbirleriyle dövüştürmek, festivaller izne tabi tutulmuştur. Boğa, deve ve at yarışları da bunlardan izne tabi tutulan yarışlardan. İzin alınmadan bu tür güreşler yapılırsa bunun cezai işlemleri var. Bunların denetimi ise Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Buraya katılanlara da bunları anlatıyoruz. Kültüre ve hayvan haklarına dayalı yarışlar ve güreşler yapılması için buradayız. Hayvanlara eziyet, kötü muamele işkence gibi durumlarda 3 bin 897 lira para cezası uygulanır" dedi.

AYDIN

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor
YEREL HABERLER Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor
Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Nazilli Belediyespor - Osmaniyespor: 4-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Osmaniyespor: 4-0
TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ege’nin 10 aylık ihracatı 11 milyar doları aştı EİB Ekim ayında 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat yaptı EİB 2020 yılında 15 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Ege’nin 10 aylık ihracatı 11 milyar doları aştı EİB ...
MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki türlerini inceledi Öğrenciler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’na hayran kaldı
YEREL HABERLER MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki ...
Aydın’da ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya’ semineri
YEREL HABERLER Aydın’da ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya’ semineri
Şahin; “Tıbbın bölünmesi, dünya sağlığını ciddi anlamda uçuruma sürükler”
YEREL HABERLER Şahin; “Tıbbın bölünmesi, dünya sağlığını ciddi ...
CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Partili Kerem Ali Sürekçi’ye eleştiri
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Partili Kerem Ali ...
Konfeksiyoncular Hollanda’ya 1.5 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Konfeksiyoncular Hollanda’ya 1.5 milyar dolar ihracat ...
Aydınlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aydınlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI ...
Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası
YEREL HABERLER Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı ...
Ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek geçiren ...
Kuşadası CHP’de Mehmet Gürbilek, adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Kuşadası CHP’de Mehmet Gürbilek, adaylığını açıkladı
Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 ...
Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza
YEREL HABERLER Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza
Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira gerekiyor
YEREL HABERLER Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira ...
Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısını Köşk’te yaptı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısını Köşk’te ...
Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde ...
Efeler Belediyesi yeni logosunu belirledi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi yeni logosunu belirledi
Nazilli’nin Kalbi Altıntaş Mahallesi’nin tüm yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli’nin Kalbi Altıntaş Mahallesi’nin tüm yolları ...
Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu Kuşadası'nda başladı
YEREL HABERLER Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu Kuşadası'nda başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X