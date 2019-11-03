Damanın şampiyonu Göksel Kaya oldu Efeler Belediyesi 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Damanın şampiyonu Göksel Kaya oldu Efeler Belediyesi 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası ...

İHA

Damanın şampiyonu Göksel Kaya oldu Efeler Belediyesi 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası sonuçlandı

Efeler Belediyesi ve Türkiye Dama Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası’nda Türk dama oyuncusu Göksel Kaya şampiyon oldu. 3 gün süren turnuvada şampiyonluk kupasını Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’dan alan Göksel Kaya, birinciliğin kentte kalması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan şampiyonaya Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Lübnan, Katar, Maceristan, Mısır ve Türkiye’den toplam 130 sporcu yarıştı. Kıyasıya maçların yapıldığı turnuvanın açılış maçını da Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay Lübnanlı Abdülhamit Alezmi ile yapmıştı. Turnuvanın son gününde dereceye girenlere kupa ve ödüllerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay takdim etti. Turnuvada, Ağustos ayında Bursa Kemalpaşa’da yapılan Dünya Dama Turnuvası’nda da şampiyon olan Aydın bölgesi yarışmacılarından Göksel Kaya yine birinci olurken 10 bin liralık hediye çeki ile şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.

Efeler Belediye Başkanı Atay, yerli ve yabancı dama sporcularına katılımlarından dolayı teşekkür ederken” Umarız gelecek sene daha iyi ve güzel bir organizasyonla bu turnuvanın ikincisini de gerçekleştiririz. 1. Uluslararası Türk Daması Turnuvası ile Efeler’de Türk damasını canlandırmayı hedefledik. Önümüzdeki günlerde satranç turnuvası da düzenleyeceğiz. Dama turnuvasında ödüle layık görülen arkadaşları ayrıca tebrik ediyor, başarılarının da devamını diliyorum” dedi.
Ödül töreninde, turnuvayı 5. Sırada tamamlayan Dursun Yıldırım bin liralık hediye çeki ile plaket, 4. sırada tamamlayan Suat Aydın bin 500 liralık hediye çeki ile plaket, 3.’lük kupasını kazanan Yusuf Belge 5 bin liralık hediye çeki ile kupa, 2. olan Nihat Aydın ise 7 bin 500 liralık hediye çeki ve kupa ile ödüllendirildi. Turnuvada şampiyonluk ipini göğüsleyen Aydınlı Göksel Kaya’ya ise 10 bin liralık hediye çeki ile şampiyonluk kupasını, Efeler Belediye Başkanı Atay takdim etti. Başkan Atay ödül töreninde ayrıca turnuvaya katılım sağlayan değişik illerdeki dama derneklerinin başkanlarına ve temsilcilerine de plaket vererek teşekkür etti.

AYDIN

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağdan topladıkları mantarı yiyen 3 kadın hastanelik oldu
YEREL HABERLER Dağdan topladıkları mantarı yiyen 3 kadın hastanelik ...
'Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenecek, kimlikleri olacak'
YEREL HABERLER 'Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenecek, kimlikleri ...
Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor
YEREL HABERLER Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor
Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Nazilli Belediyespor - Osmaniyespor: 4-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Osmaniyespor: 4-0
TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ege’nin 10 aylık ihracatı 11 milyar doları aştı EİB Ekim ayında 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat yaptı EİB 2020 yılında 15 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Ege’nin 10 aylık ihracatı 11 milyar doları aştı EİB ...
MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki türlerini inceledi Öğrenciler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’na hayran kaldı
YEREL HABERLER MY Kolej öğrencileri, doğal yaşamı ve endemik bitki ...
Aydın’da ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya’ semineri
YEREL HABERLER Aydın’da ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya’ semineri
Şahin; “Tıbbın bölünmesi, dünya sağlığını ciddi anlamda uçuruma sürükler”
YEREL HABERLER Şahin; “Tıbbın bölünmesi, dünya sağlığını ciddi ...
CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Partili Kerem Ali Sürekçi’ye eleştiri
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Partili Kerem Ali ...
Konfeksiyoncular Hollanda’ya 1.5 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Konfeksiyoncular Hollanda’ya 1.5 milyar dolar ihracat ...
Aydınlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aydınlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI ...
Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası
YEREL HABERLER Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı ...
Ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ömrünü Aydın’ın uçması için mücadele vererek geçiren ...
Kuşadası CHP’de Mehmet Gürbilek, adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Kuşadası CHP’de Mehmet Gürbilek, adaylığını açıkladı
Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın'da suç örgütüne 'Kelepçe' operasyon: 4 ...
Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza
YEREL HABERLER Aydın'da hız limitini aşan sürücülere ceza
Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira gerekiyor
YEREL HABERLER Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira ...
Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısını Köşk’te yaptı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısını Köşk’te ...
Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı
95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde ...
Efeler Belediyesi yeni logosunu belirledi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi yeni logosunu belirledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X