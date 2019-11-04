Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi

Ölmemek için kendisini savundu perişan oldu!

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Osmaniyespor'u 4-0 yenen Nazilli Belediyespor, 22 puanda kalan Darıca Gençlerbirliği ve 24 puanlı Karacabey Belediyespor'u averajla geçerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmenin keyfini yaşıyor. Diyarbekirspor ve Pazarspor'un ardından Osmaniye galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Nazilli ekibi, bu 3 karşılaşmada attığı 10 golle toplam gol sayısını 24'e çıkardı ve grubun en skorer takımı konumuna geldi. Taraftarının önünde mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 11 haftadaki tek yenilgisini deplasmanda Darıca karşısında aldı. Sedat'ın 6 gole ulaştığı Nazilli'de İlyas zorlu Karacebey deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.



AYDIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.