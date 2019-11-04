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Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonu'nda gerçekleşti.

Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonu’nda gerçekleşti.
Araştırma Görevlisi Nurdan Akbulut’un program sunumunun ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, fakültede 14 birimde lisans ve 10 biriminde lisansüstü düzeyde eğitim verildiğini belirterek fakülte altyapısı, birimlerdeki öğrenci durumları, akademik personelin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Dekan Prof. Dr. Kubilay Metin konuşmasında; fakülte öğretim üyelerinin akademik çalışmalardaki başarılarına dikkat çekerek,elde edilen verilere göre Türkiye’deki üniversiteler arasında en çok atıf alan ilk 20 akademik personelin 8 tanesinin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri olduğunu belirtti.
Fakültenin altyapı, laboratuvar ve akademik kadro ile ilgili sorunlarının giderileceğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kısa zamanda atılacak adımlarla Üniversitemizin daha huzurlu bir ortama kavuşacağını ve bunun akademik başarının arttırılmasında önemli olduğunu vurguladı.
Öğretim elemanlarının görüş ve önerileri ile devam eden toplantı, Rektör Prof. Dr. Selçuk Aldemir’in fakültede en çok atıf alan hocalara teşekkür belgelerini vermesi ile son buldu.
Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Fakülte Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik Erkurt ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan ile akademik ve idari personel katıldı.

AYDIN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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