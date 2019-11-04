ATB’den üyelerine sistematik eğitim

Aydın Ticaret Borsası personeli ve üyelerine yönelik “Sistematik, İnovatif, Problem Çözme Yaklaşımı (TRIZ) Eğitimi ” gerçekleştirildi.

Bir gün süren eğitimde, Denizli ABİGEM eğitmeni Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu tarafından, Hızlı ve Bilimsel Düşünme, İnovasyon Yapma ve Problem Çözme Teknikleri, Geleneksel Teknikler: Beyin Fırtınası, Zihin Haritası, 5N 3K, Balık Kılçığı, Kök Neden Analizi, Bilimsel ve Sistematik Hızlı Problem Çözme Tekniği: TRIZ, TRIZ ile İnovativ Düşünme ve Problem Çözümleri, Hızlı Pazarlama ve Satış Çözümleri İçin TRIZ, İşletme Yönetimi İlintili Problem Çözümlerinde TRIZ, İşletmelerde Pratik Uygulamalar, başlıkları altında anlatım gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,eğitime katılan borsa üyelerine, personeline ve Denizli ABİGEM eğitmeni Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu’na teşekkür etti.

AYDIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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