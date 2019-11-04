Bilim Akademisi ve TBA Merkezi Robot Takımı Finlandiya yolcusu

Robotex Turkey tarafından 0203 Kasım.2019 tarihlerinde Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde düzenlenen uluslararası Robot Festivali’nde Basketbol Kategorisi’nde Türkiye 3.’sü olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Bilim Akademisi Robot Takımı, Mart 2020’de Finlandiya’ da yapılacak olan finallere katılmaya hak kazandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi ve Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Merkezi bünyesinde oluşturulan Robot Takımı’nın ilk başarı haberi Antalya’dan geldi. Festivalin Türkiye etabında 80 okul ve 274 takım arasından sıyrılarak finale katılmayı başaran Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; “Köşk Efesi” isimli robotu dereceye girdi. Köşk Efesi isimli robotu hazırlayan, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Toprak Can Tepe ve Ahmet Erkek ile Danışman Öğretmenleri Abdülhamid Han, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Demirel ve Aydın Bilim Akademisi ve TBA Danışman Öğretmeni Bekir Tutar’ın Finlandiya’da ülkemizi temsil edecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Finlandiya’da ülkemizi temsil edecek olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarı diledi.

AYDIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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