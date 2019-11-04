Aydın Valiliği himayelerinde Adnan Menderes Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu sona erdi.

Panele; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz ve Kuşadası Kültürel Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz ve akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli gibi alanında yetkin akademisyenlerin panelist olarak yer aldığı oturumlarda; Kuşadası’nın kurulmasında Öküz Mehmet Paşa ve ailesinin önemi, Paşa’nın devlet adamı olarak yürüttüğü görevler, kişilik özellikleri, kurduğu vakıflar ve bölgeye katkıları dinleyiciler ile paylaşıldı.

Panelist olarak Sempozyumda yer alan ADÜ FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Çelik, “Öküz Mehmet Paşa Vakfı'nın Düşündürdükleri: İstanbulİskenderiye Deniz Yolu Üzerinde Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı” konulu sunumunda, veziriazamların, ticareti ve yerleşim yerlerinin zenginliğini arttıran tarihi kişiler olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak dinleyicilere bilgi verdi. Öğr. Üyesi Çelik, 15261527 tarihlerinde Osmanlı bütçesine bakıldığında gelirlerinin üçte birinin Mısır’dan geldiğini, bunun azımsanmayacak bir zenginlik olduğunu, bu zenginliğin İstanbul’a güvenli bir şekilde aktarılmasının son derece önem teşkil ettiğini ifade etti ve Ege Denizi’ndeki korsan faaliyetlerini önlemek amacıyla kurulmuş noktaları dinleyicilerle paylaştı.

Paneller; değerlendirme oturumu ve panelistlere teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

AYDIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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