8 iş yerini soyan hırsızın soygun anı kameralara yansıdı İş yerine ip yardımıyla çatıdan giren hırsız, merdivenle kaçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polis tarafından yakalanırken, hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Zanlının iş yerine ip ve merdiven yardımıyla çatıdan girerek hırsızlık yaptığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre; DidimAkbük yolu üzerindeki bir yapı markete çatıdan ip ve merdiven yardımıyla inen hırsızın, iş yerine inme anı kameralarca kaydedildi. Çatıdan rahat tavırlarıyla inen hırsız eline aldığı çuvalla iş yerini gezerek, birçok malzemeyi çuvala koyup, geldiği yerden kayıplara karışıyor.

Olay anlarını iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, Didim emniyetinin yaptığı çalışma sonrasında zanlı M.A. kısa sürede çaldığı malzemelerle yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

Mağdur iş yeri sahibi Alper Gülen ise, “İşin garip tarafı hırsız bir gün önce akşamüzeri bizim iş yerimize geldi, ufak bir alışveriş yaptı ve bir de 'Beni çarşıya bırakır mısınız' diye ricada bulundu. Aynı günün akşamı gece dükkana giriyor ve içeride 1,5 saat kalıyor. Bu süre zarfında indiği yer çatı, çatıdan sacı açıyor, iş yerine iple sarkıyor, merdiveni de bizim arkadaki depodan çalıyor. İpi de yan tarafın deposundan çalıyor. Çaldığı iple, benden aldığı merdivenle aşağıya iniyor. Doldurduğu çuvalları tek tek çekiyor. Bu hırsızlığın süresi 1,5 saat kadar sürüyor. 1,5 saat kaldıktan sonra gidip 1 saat sonra yeniden geri geliyor. 8 dükkanı temizleyip çıkıyor. Çaldığı malzemeleri, Didim'de kendisinden satın alan kişiye satıyor. Biz de hem şahıstan hem de bu malları alan kişiden de şikayetçiyiz. Ortalama 3035 bin TL zararımız var. Kanuni yoldan hakkımı arayacağım ve hepsinden şikayetçi oldum" dedi.

AYDIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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