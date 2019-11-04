Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

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AYDIN'da, polis ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle 37 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.



AYDIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:32

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