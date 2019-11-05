Kestane toplarken ağaçtan düştü, hastanede öldü

- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, kestane toplarken ağaçtan düşen Olcay Abay (39), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
Sultanhisar'ın kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde, 2 Kasım'da kestane toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan Olcay Abay, dengesini kaybedip, düştü. 2,5 metre yükseklikten düşen Abay, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abay, yoğun bakım ünitesinde 2 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini, dün saat 21.00 sıralarında kaybetti. Acı haberi alan Abay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
AYDIN
05 Kasım 2019 Salı
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