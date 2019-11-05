Doğalgaz soba satışlarını etkiledi Soba satışlarını kırsal mahalleler ayakta tutuyor

Aydın’da kentsel dönüşümle birlikte yükselen apartmanlar ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşması soba işi yapan esnafları zora soktu. Sobayı çoğunlukla kırsal mahallerde oturan vatandaşlar tercih ediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki sobacılar çarşısı sessiz şekilde sezona hazırlanıyor. Soba satışının her geçen yıl giderek azaldığı çarşıda bu yıl sessizlik hakim. Aydın’da soba satışlarının artık çoğunlukla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yapıldığını kaydeden esnaf, piyasadaki durgunluktan dert yanıyor. Sobacılar Çarşısı’nda baba mesleğini sürdüren 23 yaşındaki Batuhan Büyüktarakçı, “Dededen beri bu çarşıda soba işi ile uğraşıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte tuğlalı, kovalı, demir döküm, fırınlı gibi pek çok çeşit sobayı tezgahlara çıkarttık. Bugünlerde vatandaşlar fiyat araştırması yapıyor. Önümüzdeki günlerde havaların iyice soğuması ile birlikte satışlarda biraz daha hareketlilik bekliyoruz” dedi.



“Doğalgaz satışlarımızı etkiledi”

Aydın’da doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile satışların olumsuz yönde etkilendiğini kaydeden Büyüktarakçı, “İlimizde kırsal mahallemiz oldukça fazla. Oralara satışlarımız sürüyor ancak ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu sobayı artık tercih etmiyor. Kentsel dönüşümle birlikte yenilenen evler merkezi sistem kalorifere dönüşüyor. Son olarak Orta Mahalle’ye de doğalgaz hattı döşenmesi ile birlikte doğalgaza geçen mahalle sayısı arttı. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması bizi de olumsuz şekilde etkiledi. Zaten insanlarım alım güçleri de her geçen yıl azalıyor” diye konuştu.

AYDIN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:08

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